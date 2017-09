Anderlecht se déplace à Munich pour interrompre la série du Bayern

Anderlecht retrouvera mardi la phase de poules de la Ligue des Champions qu'il n'avait plus abordée depuis 2014. L'entrée en matière des mauves et blancs dans la compétition n'est pas des plus faciles puisqu'ils devront se mesurer au Bayern Munich, favori de ce groupe B avec le Paris Saint-Germain.