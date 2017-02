Anderlecht s'impose à Ostende: deux magnifiques buts de Tielemans

Anderlecht a trouvé l'ouverture dès la 2e minute. Lancé en profondeur, Chipciu évitait le hors-jeu et filait vers Dutoit. Il servait Hanni, qui n'avait qu'à pousser le ballon dans le but.

Ostende réagissait par l'entremise de Dimata, dont les tirs passaient à côté (9e et 16e). Dimata trouvait finalement l'égalisation sur penalty, sifflé pour une main d'Hanni (24e).

Le score restait de parité jusqu'à la pause, malgré des tentatives de Bruno (30e), Dimata (32e) et Hanni (45e).

Youri Tielemans rompait l'équilibre en seconde période. A la 67e minute, le médian récupérait un centre d'Acheampong et envoyait le ballon dans la lucarne d'une frappe enroulée du droit. Deux minutes plus tard, Tielemans avançait dans l'axe. Arrivé aux 20 mètres, il armait une frappe, du gauche cette fois. Le résultat était le même, le ballon terminait sa course au fond des filets ostendais (1-3, 69e). Teodorczyk imitait son équipier en fin de match. Le Polonais marquait d'une reprise du gauche de l'entrée du rectangle (1-4, 90e+1).

Ce succès permet à Anderlecht de rester à égalité avec le Club Bruges (55 points), à trois journées de la fin de la saison régulière.

Ostende, 45 points, est quatrième. Dans la course aux playoffs I, les Côtiers doivent continuer à regarder derrière eux: à 20h, Charleroi, 6e avec 43 points, se rendra à Genk (7e, 41 points). La Gantoise, 8e avec 41 points, n'est pas loin.