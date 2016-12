Anderlecht s'impose 0-2 à Charleroi et s'installe en tête du championnat

Les Zèbres s'étaient pourtant créé les plus franches occasions jusqu'à l'ouverture du score, notamment par Mata, qui voyait son tir dévié sur la ligne par Nuytinck à la demi-heure. Tainmont décochait un tir lointain repoussé par le poteau mauve à la 57e. Les hommes de Felice Mazzu ne parvenaient pas à trouver le chemin des filets face à un Anderlecht qui restait organisé. Et ce fut Anderlecht qui ouvrit le score, Teodorczyk trompant Penneteau à la 74e minute, convertissant sa première occasion de la rencontre. Jusque là discret, le Polonais était encore à l'assist sur le but du 0-2, signé Acheampong à la 85e minute. Le Sporting bruxellois s'installe provisoirement à la 1e place du championnat avec 41 points, 1 de plus que le FC Bruges qui reçoit Mouscron dans le dernier lundi soir (20h30). Charleroi pointe au 6e rang avec 34 points. Les Carolos sont à 1 unité de la 5e place de Malines, qui a fait 0-0 à Zulte Waregem lundi après-midi, et comptent 2 points d'avance sur La Gantoise, qui se rendra à Genk mardi (18h00). Le Standard, 8e avec 30 points, ira à Saint-Trond mardi soir (20h30) dans le dernier match de Jupiler Pro League de l'année 2016. Après la trêve hivernale, le championnat reprendra ses droits le week-end du 20 au 22 janvier.