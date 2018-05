Anderlecht's got talent!?

Neerpede tourne à nouveau à plein régime. Pendant un an et demi, il n'a produit aucun nouveau modèle : la ligne de production était quasi à l'arrêt. René Weiler n'appréciait pas trop les jeunes joueurs. Il avait besoin de machines parfaites, pas d'outils qu'il devait encore perfectionner. Aujourd'hui, Dodi Lukebakio, Orel Mangala et Samuel Bastien entreraient sans doute en ligne de compte pour une place de titulaire mais ils ont dû fuir Weiler. Il a fallu attendre qu' Hein Vanhaezebrouck relance la ligne d'assemblage, par pure nécessité. Elle a livré Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga et Francis Amuzu. Année de construction : 1999. On s'attend à ce qu'ils participent au stage l'été prochain.

