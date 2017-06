Anderlecht recrute Sven Kums

Formé à Anderlecht, Kums n'avait pas réussi à s'imposer chez les Mauve et Blanc au début de sa carrière. Après une saison au Lierse, en 2006/2007, il a rejoint en janvier 2008 Courtrai où il est resté trois ans et demi. Après un passage aux Pays-Bas, à Heerenveen, (2011-2013), il est revenu en Belgique, à Zulte Waregem (2013/2014). Une saison plus tard, il était transféré à La Gantoise. Avec les Gantois, Kums a décroché le titre de champion de Belgique en 2015 ainsi que le Soulier d'Or quelques mois plus tard. Au terme de la saison 2015/2016, il a été transféré à Watford, qui l'a aussitôt prêté à l'Udinese.

Titulaire en début de saison, Kums est sorti du onze de base en janvier. Il a totalisé 29 rencontres en Serie A.

Anderlecht n'a pas encore donné de détails sur ce transfert. Kums remplacera Youri Tielemans, parti à Monaco.