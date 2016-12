Anderlecht reçoit Saint-Etienne mais pense surtout à Bruges

Il est vrai qu'Anderlecht, tout comme Saint-Etienne, est assuré de passer l'hiver européen. Le Sporting est en tête du groupe C avec 11 points en cinq matches, devant Saint-Etienne (9 points). Un nul suffira donc à assurer la première place du groupe aux Bruxellois, qui seraient alors têtes de série au tirage au sort.

René Weiler compte laisser plusieurs joueurs au repos face aux Verts, dans l'optique du choc contre Bruges. "J'ai bien sûr en tête le match de dimanche", dit le coach des Mauves. "Je dois encore décider quels joueurs pourront jouer les deux matches. Lukasz Teodorczyk est physiquement très fort, mais il a déjà beaucoup joué. Il est possible qu'il ne débute pas jeudi, même si son remplaçant (Jorn Vancamp, ndlr) est encore très jeune".

Uros Spajic et Nicolae Stanciu seront dans le onze de départ, vu qu'ils sont suspendus dimanche en championnat. Kara Mbodj et Youri Tielemans pourraient être laissés au repos face à l'ASSE.

Anderlecht est invaincu cette saison en Europa League. Les Sportingmen ont inscrit neuf buts lors de leurs deux précédentes rencontres à domicile (3-1 contre Qabala et 6-1 contre Mayence). "Notre premier objectif était la qualification, qui est déjà acquise. En plus, il est important de terminer premier du groupe", selon René Weiler, qui connaît plus de succès en Coupe d'Europe qu'en championnat, même si les Mauves restent sur un six sur six qui les a fait remonter à la 3e place du classement. "Les clubs belges engagés en Coupe d'Europe jouent beaucoup de matches. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons parfois du mal en championnat. En outre, le championnat belge est bien plus dur que ce que beaucoup pensent".

Anderlecht passera l'hiver européen pour la troisième fois d'affilée. La saison passée, le Sporting avait été sorti en 8e de finale par le Shakhtar Donetsk.

"Anderlecht peut battre Bruges sans moi"

Nicolae Stanciu est suspendu pour le choc contre le Club de Bruges dimanche en championnat. "Je suis bien sûr déçu de ne pas pouvoir jouer", a déclaré le Roumain mercredi, à la veille du duel face à l'ASSE. Stanciu a été exclu dimanche à Courtrai, après deux cartes jaunes. "La carte à Courtrai était peut-être un peu trop rapide, mais je fais confiance au coach et à l'équipe. Ils peuvent gagner sans moi dimanche", avance-t-il.

Après des débuts plutôt discrets, Stanciu a trouvé le bon rythme à Anderlecht, comme en témoignent ses deux buts dans les deux derniers matches contre Mouscron et Courtrai. "Je me sens bien quand je joue, la position ne compte pas tellement pour moi. J'essaie d'aider l'équipe un maximum. Je ne pense pas que ma courte suspension va influencer mon état de forme", dit l'international roumain, qui fait partie des nominés au trophée du Joueur de l'année en Roumanie. "Une distinction personnelle comme celle-là n'est pas un objectif pour moi, mais cela montre que je fais bien mon boulot. Mais maintenant, c'est le match de demain qui compte".