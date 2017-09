Anderlecht-Lokeren donne le coup d'envoi d'une journée marquée par le derby wallon

Anderlecht et Lokeren donneront vendredi le coup d'envoi de la sixième journée de la Jupiler Pro League. La rencontre la plus attendue est sans conteste le derby wallon entre le Standard, auteur d'un mauvais début de saison (4 points sur 15), et Charleroi, surprenant co-leader avec le maximum de points (15).