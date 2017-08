Anderlecht et le RWDM vont collaborer pour la formation des jeunes

Le RWDM et le RSC Anderlecht vont collaborer afin de conserver des jeunes talents à Bruxelles et de leur offrir un encadrement de qualité. Les deux clubs bruxellois vont développer un programme afin de découvrir les talents de demain et les former. C'est ce qu'ont annoncé les deux formations.