Anderlecht et Gand s'intéressent à Jordi Vanlerberghe

Le superbe but de Jordi Vanlerberghe face au Standard samedi soir aura eu le don de mettre encore un peu plus en lumière le jeune défenseur/médian, pur produit malinois.

Selon Het Nieuwsblad et la DH, Anderlecht et la Gantoise se seraient renseignés sur le joueur, dont le contrat expire en 2019. Le Standard et Jankovic s'étaient aussi, un temps, intéressés au jeune malinois.

Le journal flamand révèle qu'Anderlecht et Bruges seraient aussi sous le charme d'un autre élément du Kavé, Mats Rits (23 ans), dont le contrat se termine en 2020.