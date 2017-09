Anderlecht dispute déjà un match crucial contre le Celtic

Anderlecht (3-0 au Bayern Munich) et le Celtic (0-5 contre le PSG) ont perdu leur premier match. Vu que les deux super puissances du groupe vont se qualifier pour les huitièmes de finale, les Mauves doivent faire la différence lors des confrontations directes avec les champions d'Ecosse pour arracher la 3e place donnant droit à un ticket pour les 16es de finale de l'Europa League.

Anderlecht ne déborde pas confiance avant la venue du Celtic. Le départ du coach René Weiler pèse encore sur l'ambiance et son successeur (provisoire) Nicolas Frutos n'a pas pu élever son équipe à un niveau supérieur la semaine dernière contre Waasland-Beveren. Les Bruxellois se sont imposés 1-2 avec un but dans les dernières minutes après une performance très médiocre. Face au Celtic, Frutos ne pourra pas compter sur Sven Kums, qui est suspendu après sa carte rouge au Bayern.

Le Celtic abordera confiant son déplacement au Parc Astrid. Le club de Glasgow poursuit sur son élan de la saison dernière et occupe la première place de son championnat avec 19 points sur 21 possibles. Ce week-end, l'équipe de Brendan Rodgers a remporté le prestigieux 'The Old Firm' contre son éternel rival, les Rangers (0-2).

Pour Dedryck Boyata (26 ans), ce match sera particulier. Le défenseur du Celtic, qui est remis de sa lourde blessure au genou, revient à Bruxelles, sa ville natale. Diable rouge à trois reprises, il a fait ses classes à Saint-Josse, au White Star Woluwé et au FCM Brussels avant de rejoindre Manchester City en 2006. Passé pro en 2009, il a été prêté par les Citizens à Bolton, FC Twente et au Celtic depuis juin 2015.

L'autre match du groupe B opposera le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes. Les deux équipes comptent trois points, Anderlecht et le Celtic zéro.