Anderlecht : d'abord on court, ensuite on joue

Au lendemain de la défaite à domicile face à Saint-Trond, les murs tremblent à Neerpede. Herman Van Holsbeeck et Roger Vanden Stock se rendent au centre d'entraînement et rappellent aux joueurs qu'ils ont des devoirs. Dans les couloirs, on assiste à un défilé de mines allongées. Le mot d'ordre est clair : ne peuvent entrer à Neerpede que ceux qui ont quelque chose à faire. En petit comité, René Weiler est de plus en plus critiqué. Personne ne nie les mérites du Suisse sur le plan de la discipline mais son approche tactique ne plaît pas à tout le monde au sein du club, où on se rend de plus en plus compte que, l'an dernier, il a eu de la chance d'être champion. " Tout le monde espérait qu'on joue mieux au football mais cela ne se produit pas ", nous dit-on. " Au contraire : on régresse. " Van Holsbeeck a beau faire semblant de rien vis-à-vis de l'extérieur, en interne, il met la pression sur l'entraîneur.

