Anderlecht commence parfaitement sa saison: 1-4 à Courtrai avec un triplé de Santini

Santini, arrivé de Caen, ne mettait que 3 minutes avant de débloquer son compteur avec Anderlecht. Servi par Saelemaekers, Gerkens centrait de la droite pour Santini, dont la tête lobait Kaminski. Les Mauve et Blanc maintenaient la pression. Le deuxième but tombait à la demi-heure. Saelemaekers centrait de la droite, Dimata, isolé au point de penalty, reprenait victorieusement d'une tête plongeante. L'international espoirs célébrait lui aussi ses débuts avec Anderlecht par un but.

En début de seconde période, un nouveau centre de la droite de Saelemaekers trouvait Dimata au deuxième poteau. L'attaquant prêté par Wolfsburg remisait vers Santini, qui portait le score à 0-3 (48e). Le Croate, passé par Courtrai de 2013 à 2015, s'offrait même le triplé à la 73e minute. Il récupérait un ballon mal relancé par Kaminski et lobait subtilement le gardien de Courtrai.

Courtrai réduisait l'écart en fin de partie. Un centre de Rolland était dévié dans son but par Vranjes (85e). Le score n'évoluait plus. Anderlecht rejoint le Standard, vainqueur 3-2 de La Gantoise vendredi, en tête du classement avec 3 points. La première journée se poursuit samedi avec deux rencontres à 20h, Saint-Trond/Cercle Bruges et Zulte Waregem/Waasland-Beveren, et une à 20h30, Ostende/Mouscron.