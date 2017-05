Anderlecht champion de Belgique

Arrivé cet été en provenance du club de D2 allemande de Nürnberg, l'entraîneur suisse était appelé à remplacer Besnik Hasi, incapable de remporter le titre lors des deux saisons précédentes. Les lauriers étaient revenus à La Gantoise en 2015 et au FC Bruges l'année dernière. Une situation qui ne pouvait plus durer pour la direction anderlechtoise qui a vu en Weiler l'homme providentiel. Le coach suisse a eu fort à faire dès ses premières semaines à la tête d'Anderlecht. Il a ainsi débuté un long travail de transformation en commençant par le mercato. Les cadres Silvio Proto (Ostende), Denis Praet (Sampdoria) et Steven Defour (Burnley) ont donc quitté l'équipe au même titre que Stefano Okaka (Watford) meilleur buteur de l'équipe la saison précédente et finalement perdant du bras de fer qui s'était instauré avec René Weiler. Alors qu'Anthony Vanden Borre était envoyé dans le noyau B, Weiler persuadait Herman Van Holsbeeck d'ouvrir le portefeuille. Le transfert record de Nicolae Stanciu (9,8 millions d'euros) ouvrait le bal des nouveaux arrivants auquel s'invitaient son compatriote roumain Alexandru Chipciu, Lukasz Teodorczyk, Diego Capel, Sebastian De Maio mais encore Massimo Bruno, Hamdi Harbaoui et Uros Spajic.

Cette pré-saison chaotique et pleine de changements ne contribuait évidemment pas à placer Anderlecht parmi les favoris pour le titre. Le début de saison des Bruxellois donna raison aux bookmakers et ne rassura pas les supporters sceptiques. Inconstants lors de leurs premier matches, les Mauves étaient également éliminés en préliminaires de Ligue des Champions par les Russes du FK Rostov. Battus à domicile face à Westerlo mais également défaits par Bruges, Waasland-Beveren ou encore Zulte-Waregem, Weiler et les siens terminaient le premier tour à une bien triste sixième place. Personne ne pouvait alors imaginer la fantastique deuxième partie de saison des Anderlechtois. Enthousiasmés par une belle campagne européenne et par la victoire prestigieuse 6-1 face à Mayence, les Mauve et Blanc en profitaient pour se relancer en championnat.

La fin d'année 2016 était particulièrement encourageante avec des victoires convaincantes face à Mouscron (7-0), Eupen (4-0) et La Gantoise (2-3). Des prestations qui permettaient à Anderlecht de grimper à la deuxième place à deux points de Bruges. Un retour en grâce qui ne sera que quelque peu perturbé par l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique aux dépens de Charleroi. Emmené par un Teordoczyk déchaîné devant le but et renforcé par les arrivées de Trebel et Thelin, Anderlecht profitait des défaillances de ses adversaires pour terminer la phase classique de Pro League en première position.

Cynique et solide lors des quatre premières journées des playoffs, Anderlecht totalisait dix points sur douze et creusait l'écart sur tous ses opposants et surtout sur un FC Bruges dépaysé. Tenu en échec par Charleroi et battu par Gand, le matricule 35 marquait un coup d'arrêt et relançait le suspense avant d'assurer son 34e titre lors de sa visite au Sporting carolo. Grâce à ce premier titre en trois ans, Anderlecht décroche aussi le jackpot lié à la participation à la Ligue des Champions qui a une nouvelle fois augmenté cette année. Une rentrée d'argent importante qui assure l'avenir financier et sportif du club qui devra se battre cet été pour retenir ses meilleurs joueurs. Les départs de Youri Tielmans, Leander Dendoncker et Teodorczyk semblent inévitables. Ceux de Kara Mbodj, Andy Najar et Frank Acheampong le sont moins.