Anderlecht cale encore face à la lanterne rouge Malines

Le Sporting d'Anderlecht n'est pas parvenu à se défaire de la lanterne rouge Malines en partageant 2-2 dimanche après-midi lors de la 25e journée de Pro League. Un doublé de Silvère Ganvoula n'aura pas suffi aux Mauve et Blanc qui payent surtout un auto-but d'Uros Spajic et un penalty manqué par leur nouvelle recrue Ryota Morioka. Au classement, Anderlecht (46 points) reste troisième et manque une occasion de se rapprocher de Bruges et de Charleroi qui s'affrontent dans l'après-midi.