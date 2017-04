Anderlecht bat le FC Bruges et s'isole en tête du classement

Anderlecht a battu le FC Bruges 2-0 en clôture de la 4e journée des play-offs I du championnat de Belgique de football, dimanche au Stade Constant Vanden Stock. Le Sporting s'isole en tête du classement avec 41 points, 8 de plus que Gand et 9 de plus que Bruges.