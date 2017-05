Anderlecht acte le départ de Youri Tielemans à l'AS Monaco

Il ne restait que l'annonce officielle pour acter le départ de l'Anderlechtois Youri Tielemans du côté de Monaco. C'est désormais chose faite. "Les rumeurs allaient bon train depuis longtemps, mais nous pouvons aujourd'hui vous le confirmer : Youri Tielemans a signé un contrat à l'AS Monaco", peut-on en effet lire sur le site internet du club bruxellois.

Les Monégasques aussi ont annoncé l'arrivée du prodige belge sur le Rocher via leur compte Twitter. "L'AS Monaco est heureuse d'annoncer la signature de Youri Tielemans jusqu'en 2022".

Tout sourire, la vareuse monégasque à la main, le principal intéressé a également posté un message sur les réseaux sociaux. "Ravi de faire partie de cette équipe l'année prochaine", écrit le milieu de 20 ans.

Ravi de faire partie de cette équipe l'année prochaine! ⚪🔴 Thrilled to be a part of this team next year! ⚪🔴 @AS_Monaco pic.twitter.com/kqjV5O76aH