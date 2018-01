Alexander Scholz quitte le Standard pour le FC Bruges

Scholz, 25 ans, était arrivé en Belgique en 2013 lorsque Lokeren l'avait transféré du club islandais de l'UMF Stjarnan Gardabaer. Il était passé au Standard en janvier 2015. Devenu capitaine du Standard fin 2016, le Danois avait depuis perdu son statut de titulaire et souhaitait quitter Sclessin pour Bruges.

"Je suis en Belgique depuis cinq ans et j'ai donc pu constater depuis longtemps que le Club de Bruges est un super club. Je suis donc très content de pouvoir rejoindre une telle équipe", déclare Alexander Scholz sur le site du club brugeois. "Je connais déjà quelques joueurs, dont Hans Vanaken avec qui j'ai joué à Lokeren ou encore Guillaume Hubert qui était mon coéquipier au Standard. Je connais évidemment bien Ivan Leko et Rudy Cossey également. Je voulais saisir des deux mains la chance qui se présentait à moi et ainsi rejoindre le Club de Bruges. Pour terminer, je veux aussi remercier le Standard. Cela n'a pas toujours été évident mais je garderai toujours un bon souvenir du club et de ses fans".

Le Standard et le FC Bruges se retrouveront mercredi à Sclessin en demi-finales aller de la Coupe de Belgique. Le match retour aura lieu le jeudi 8 février à Bruges.

En championnat, les Blauw en zwart sont en tête du championnat avec 57 points en 24 matches, 11 de plus que le 2e, Charleroi. Le Standard est 10e avec 30 points.