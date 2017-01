Adrien Trebel passe du Standard à Anderlecht

"Le Standard de Liège et le RSC Anderlecht communiquent avoir trouvé cet après-midi un accord concernant le transfert définitif d'Adrien Trebel dans la capitale. Ce transfert a été réalisé dans le respect mutuel et la confidentialité de toutes les parties. Bruno Venanzi et le président Roger Vanden Stock se réjouissent de l'issue de cette négociation", indique le bref communiqué publié par le Sporting d'Anderlecht. On savait qu'Adrien Trebel, arrivé au Standard en 2014 en provenance de Nantes, voulait quitter le Standard, le joueur de 25 ans ayant fait l'impasse sur le stage hivernal des Rouches. Mais alors qu'on citait Trebel à La Gantoise, c'est à Anderlecht que le Français poursuivra sa carrière.