"A part voler comme un oiseau, rien n'est impossible à l'homme"

"C'était mon deuxième match de D1, début août 2016, face à Zulte Waregem. Après une heure de jeu, alors que nous étions menés 0-1, je suis monté au jeu. J'étais tellement excité qu'en 20 minutes, j'ai pris deux cartons jaunes justifiés pour des tackles trop appuyés. J'avais joué le ballon mais j'avais pris l'homme. Quand j'ai vu le carton rouge sous mon nez, je me suis dit : I'm finished. Mon monde s'effondrait. Ce fut l'une des journées les plus sombres de ma vie. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi car je me suis senti responsable de la défaite ( après l'exclusion d'Ampomah, le score passa à 0-2, ndlr). Regardez : sur mon smartphone, j'ai la photo de l'arbitre au moment où il me montre la carte rouge. Je la garde pour me rappeler d'où je viens, combien j'ai changé depuis : j'ai tiré les leçons de mes erreurs.

...