" À part Tielemans, aucun joueur de mon âge n'a autant de matches à son compteur "

Siebe Schrijvers à propos...

...de la concurrence avec Pozuelo : " Je ne fais pas une obsession de Pozuelo. Je me contente de travailler à l'entraînement et d'essayer d'être décisif en match. L'avenir me dira quel sera mon rôle définitif. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas peur de me retrouver sur le banc. Alors, les discussions concernant ma place... "

...de sa forme actuelle : " Je suis en forme très tôt. Mais j'ai avalé de travers quand je me suis retrouvé sur le banc contre Waasland Beveren. Imagine que l'équipe prenne un super départ... J'aurais pu rester sur le banc pendant des semaines, sans avoir le temps de prouver ma valeur lors de mes entrées au jeu. J'ai eu la chance que l'équipe ait connu des ratés au démarrage contre les Waeslandiens. Je suis monté au jeu dès la reprise, en deuxième mi-temps, et en 45 minutes, j'ai prouvé que ma place était sur le terrain."

...du jeu de Genk : "Il est dominant et dynamique, avec beaucoup de mouvement autour du joueur en possession du ballon. Mais tout part d'un plan bien élaboré : on sait où on doit déclencher le pressing et où on peut laisser de l'espace à l'adversaire. On s'entraîne deux jours à ça. Le coach estime que l'aspect défensif est au moins aussi important que les schémas offensifs. La saison dernière, j'ai souvent entendu que notre place était en POI. Notre goal-average, cette saison, en dit long : dix buts inscrits, huit buts encaissés. C'est agréable pour les spectateurs, mais on encaisse trop de buts. "

...des ambitions de l'équipe : "Il est encore trop tôt pour dire que Genk est candidat au titre. On a montré nos ambitions, mais pour le reste, la direction nous laisse tranquilles. On sait où on veut aller : d'abord terminer dans les six premiers. Après, tout deviendra possible."

...du cap des 100 matches de D1 : " À part Youri Tielemans, aucun joueur de mon âge n'a autant de matches à son compteur. Je peux en être fier. Ça veut dire que les entraîneurs m'ont souvent fait confiance, probablement ? (il rit) Je suis précoce : j'ai joué mon premier match de D1 à 16 ans. Tous mes entraîneurs m'ont donné du temps de jeu. Avec Emilio Ferrera, j'étais quasiment titulaire. McLeish ne me connaissait pas, mais j'ai joué plus de 30 matches sous sa direction. Et ma " réputation " ne m'a servi à rien : à chaque changement d'entraîneur, j'ai dû repartir de zéro. Il ne faut pas croire : un entraîneur ne vous alignera pas simplement parce qu'un dirigeant lui a confié que vous êtes un grand talent.

Par Alain Eliasy

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Siebe Schrijvers dans votre Sport/Foot Magazine