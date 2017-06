Zlatan Ibrahimovic donne la priorité à Manchester United

Arrivé l'été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, "Ibra" avait signé un contrat d'un an avec l'équipe du manager José Mourinho, avec une possibilité d'extension d'un an à 300.000 livres la semaine (340.000 euros). Il a marqué 28 buts en 46 rencontres. Zlatan s'est sérieusement blessé fin avril face à Anderlecht. Opéré au genou, il a dû mettre un terme à sa saison. Il espère être rétabli pour le mois de novembre.

"Il veut rester en Angleterre, rester au sommet, s'il voit qu'il peut être un plus pour Manchester United, pourquoi ne pas prolonger à Manchester United ?", a ajouté Raiola.

Selon le quotidien anglais The Sun, Man U serait en revanche décidé à se séparer de lui et de son salaire. Mourinho aimerait à sa place attirer à Old Trafford Antoine Griezmann, l'attaquant français de l'Atlético Madrid, et un certain Romelu Lukaku, le Diable Rouge d'Everton.