Zinedine Zidane ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid

"Cette équipe doit continuer à gagner et pour ça, elle a besoin de changement, elle a besoin d'un autre discours, d'une autre méthodologie de travail, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas continuer comme entraîneur la saison prochaine", a justifié Zinedine Zidane.

"C'est une décision totalement inattendue et j'en suis fort triste", a commenté de son côté Florentino Perez. Zinedine Zidane a assuré ne pas "chercher d'autre équipe", à entraîner pour le moment, savourant une "happy end" heureuse avec le Real Madrid.

"Devenir entraîneur du Real après avoir été joueur a été un honneur", a ajouté le Français. "Je remercie tous ceux qui ont oeuvré dans ce club où il y a une exigence énorme. Il est demandé à chacun de s'investir à 100%, c'est pourquoi le club gagne. Ce n'est pas l'affaire d'une ou deux personnes. Les supporters aussi sont très exigeants. J'ai eu une relation très spéciale avec les supporters. Il y a eu des moments difficiles, mais ils sont exigeants c'est normal. Je n'ai pas discuté avec tous les joueurs individuellement, mais l'équipe connaissait ma décision. Et c'est ma décision. Je pense que c'est le bon moment. Je la prends parce que je pense que c'est le mieux pour tout le monde, les joueurs, le club, moi-même. Il y a eu des moments difficiles et ceux-là je ne les oublie pas. Je ne veux pas continuer encore une saison et terminer par des moments difficiles. J'ai eu la chance de terminer de belle façon ma carrière de joueur au Real, je veux la terminer de belle manière comme entraîneur, cela restera pour toute la vie. Je me permets de dire que c'est mon intelligence qui me pousse à prendre cette décision."

En poste depuis le 4 janvier 2016 à la tête des Merengues, Zinedine Zidane est devenu le premier entraîneur à remporter la Ligue des Champions trois saisons d'affilée grâce à son succès le 26 mai à Kiev face à Liverpool (3-1). Il avait remporté aussi la Ligue des Champions en 2002 sous le maillot, déjà, du Real Madrid en tant que joueur.

Comme entraîneur du Real, Zinedine Zidane, 45 ans, a remporté également un titre de champion en 2017, une Super Coupe d'Espagne (en 2017) et deux Super Coupe d'Europe (2016 et 2017) ainsi que deux Coupe du monde des clubs (2016 et 2017).