Zidane: "Nous connaissons nos forces"

"Les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions mais nous savons qui nous sommes. Quand il y a des moments difficiles, il faut savoir tenir bon, continuer à travailler et penser de manière positive", a dit le technicien français en conférence de presse, rappelant les états de service de son équipe, double tenante de la Ligue des champions.

"Nous connaissons nos forces et on est capable de changer tout ça rapidement", a-t-il ajouté. "C'est vrai que la régularité a été notre problème mais des coups de moins bien, dans une saison, cela peut arriver. J'ai un très bon effectif et nous allons relever le défi qui se présente à nous. La saison finira comme elle finira mais je suis convaincu que nous pouvons encore faire de belles choses."

Eliminé de Coupe du Roi, à 19 points du leader Barcelone en Liga, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad samedi pour une ultime répétition générale avant l'affiche des huitièmes de C1 face au PSG (14 février, 6 mars), une confrontation décisive pour la fin de saison merengue.

"Je sais que nous allons tout donner. Personne ne sait ce qui va se passer mercredi mais nous avons l'envie de bien figurer. Nous n'avons aucune certitude et nous sommes concentrés d'abord sur le match de demain", a poursuivi Zidane.

"Je n'ai pas besoin d'être rassuré. On a seulement besoin de faire ce qu'on sait faire. Juste essayer de le faire 90 minutes", a conclu le Français. "Mercredi, ce sera un match compliqué et difficile mais je ne suis pas nerveux. Ce sont des matches qu'on aime jouer, qui plaisent aux joueurs."