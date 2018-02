Yes, he Kane?

32 : c'est le nombre de buts inscrits par Harry Kane cette saison, avec Tottenham, toutes compétitions confondues. En Europe, personne ne fait mieux !

L'international anglais propulse actuellement son équipe vers le haut du classement en Premier League, en occupant la 5ème place du général, à seulement quatre points du deuxième rang, occupé par les Red Devils de Romelu Lukaku. Pourra-t-il également hisser Tottenham vers les sommets européens ?

Un passé chez les ennemis

Ce week-end, l'avant-centre a une nouvelle fois fait parler la poudre, en inscrivant sa 23ème rose de la saison en Premier League. Et ce, dans le derby du Nord de Londres face à Arsenal, club par lequel il était passé et qui l'avait rejeté. Qualifié de trop "joufflu", il trouvera refuge plus tard chez les Spurs de Tottenham, avant d'être prêté à plusieurs reprises dans les divisions inférieures nationales.

Aujourd'hui, il prouve aux Gunners qu'ils se sont trompés à son sujet. Actuel meilleur buteur du championnat anglais, l'attaquant londonien a récemment dépassé la barre des 100 réalisations en Premier League, à 24 ans seulement. De quoi attirer l'attention des cadors européens...

Un futur merengue?

En effet, de telles prestations ont fait parler à l'extérieur des frontières britanniques. En Espagne, notamment, où le Real Madrid serait prêt à faire des folies pour attirer Harry parmi les siens. Dans un récent sondage réalisé par Marca, à la question de savoir quel joueur les dirigeants madrilènes devraient recruter, les supporters merengues ont répondu à 34% en faveur de l'international anglais, en devançant notamment le Brésilien Neymar et le Français Mbappé.

De l'autre côté de la Manche, son actuel employeur, Daniel Levy, ne semble en tout cas pas prêt à lâcher son avant-centre vedette. Il réclamerait ainsi un prix de 350 millions d'euros pour Kane! Dans ces conditions, si un transfert devait se concrétiser, Harry Kane deviendrait le joueur le plus cher, battant ainsi le record fraîchement établi de Neymar (222 millions d'euros).

2018, année charnière

Mais avant d'envisager un éventuel avenir sous le soleil espagnol, Harry devra prouver sur cette fin de saison qu'il est capable de réaliser les mêmes performances sur la scène européenne et internationale. Ce soir, tout d'abord, face à la meilleure défense en Europe, celle de la Juventus. En effet, sur ces 16 dernières rencontres officielles, les Turinois ont encaissé qu'un seul but. Un sérieux challenge attend donc Kane et les siens à l'Allianz Stadium.

Par la suite, la Coupe du monde en Russie sera également un autre rendez-vous crucial pour le Britannique. En Angleterre, on se pose la question de savoir s'il pourra réaliser les mêmes exploits, et on veut croire qu'Harry pourra emmener l'équipe nationale vers un succès mondial.

Voilà les Diables Rouges prévenus...

par Romain Goffin