Willian annonce qu'il reste à Chelsea

"J'ai toujours été clair sur mes intentions de rester au club", a déclaré à la chaîne de télévision ESPN Brazil Willian, qui évolue chez les "Blues" depuis cinq saisons.

"Je suis un joueur de Chelsea." "A moins que le club ne veuille me vendre, j'ai l'intention de continuer à Chelsea. Je me sens bien ici", a certifié celui qui a disputé le Mondial-2018 avec le Brésil. Willian a également fait le point sur les rumeurs de transferts à son sujet: "le seul club qui ait fait une offre officielle pour me recruter, c'est Barcelone", a affirmé Willian. C

helsea avait repoussé cette offre, alors que certains médias britanniques relataient aussi un intérêt du Real Madrid ou de Manchester United pour l'ailier brésilien.

L'avenir de Willian éclairci, d'autres cadres de Chelsea, Thibaut Courtois et Eden Hazard, courtisés par le Real Madrid, restent dans le flou. Mais selon la presse britannique, si le premier tenterait de rejoindre Madrid, le second pourrait accepter une prolongation de contrat des "Blues".

"Chelsea veut que ses meilleurs joueurs restent", a déclaré dimanche le défenseur central brésilien David Luiz, après la défaite de Chelsea lors du Community Shield contre Manchester City (2-0). "Je veux qu'ils restent, parce que ce sont des joueurs de classe mondiale et qu'ils sont en confiance." Chelsea entame sa nouvelle saison de Premier League samedi à l'extérieur contre Huddersfield.