Wenger ne veut pas prendre de décision précipitée après son départ d'Arsenal

"Honnêtement, je n'ai encore aucune idée de ce qu'il va se passer", a déclaré Wenger, 68 ans, à différents médias britanniques. "Je suis un peu troublé en ce moment et j'ai décidé de prendre un peu de recul pendant quatre ou cinq semaines avant de prendre une décision. J'ai besoin de prendre un peu de recul pour analyser ma situation de la manière la plus objective possible. Passé ce délai de réflexion, je prendrai une décision pour la suite de ma carrière."

Wenger a annoncé le 20 avril qu'il s'agissait de sa dernière saison sur le banc d'Arsenal. Arrivé en octobre 1996, "Le Professeur" a remporté trois fois la Premier League (1998, 2002 et 2004) et sept fois la FA Cup.

Dimanche, Arsenal se rend à Manchester United. Jeudi, les 'Gunners' défieront l'Atlético Madrid en demi-finale retour de l'Europa League. Au match aller, à Londres, Arsenal a été contraint au partage 1-1 malgré une grande partie du match jouée en supériorité numérique.