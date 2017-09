Weiler refuse d'aborder le positionnement en défense de Sven Kums

A la question de savoir s'il referait la même chose, à savoir placer Kums en défense centrale, Weiler s'est montré très ferme et énervé. "Prochaine question, ça m'énerve. Prochaine question", a lancé Weiler d'un ton sec.

Il a ensuite abordé le penalty. "C'est une erreur, Lewandowski ne peut pas passer comme ça, c'est clair. C'était dur pour l'équipe de jouer à dix pendant 80 minutes face à un tel adversaire mais les joueurs se sont bien débrouillés. C'est très compliqué de venir faire un résultat ici dans de telles circonstances. C'est la vie, c'est le football", a-t-il continué.

"On a pourtant bien réagi et on aurait pu marquer mais on a manqué de réalisme. On a fait un très bon match à 10. On doit accepter le scenario mais j'ai vu une équipe qui s'est bien battue", a ponctué René Weiler.

Malgré la victoire des siens, le Néerlandais Arjen Robben n'était pas spécialement ravi du jeu déployé par le Bayern Munich. "Après le 1-0 pour nous, nous avons joué comme si nous menions 5-0. Mais il aurait fallu y mettre de la passion et nous jeter sur le but adverse. Notre public mérite plus que ça", s'est emporté Robben à la fin du match.

Pour l'entraîneur bavarois Carlo Ancelotti, le principal était la victoire. "Ce n'était pas une grande prestation, mais le résultat dont nous avions besoin est au bout, je suis content. Au milieu de terrain, il faut que nous ayons un meilleur timing. C'était difficile car Anderlecht a défendu très bas", a ponctué l'Italien.