Weiler opte pour Acheampong et Bruno

Comme annoncé mercredi, le buteur Lukasz Teodorczyk, blessé à l'épaule, n'est pas titularisé et prend place sur le banc. Isaac Kiese Thelin le remplace à la pointe de l'attaque.

Dans les buts, Ruben Martinez remplace Frank Boeckx. Dennis Appiah, Kara Mbodj, Bram Nuytinck (à la place d'Uros Spajic) et Ivan Obradovic forment le quatuor défensif.

Dans l'entrejeu, on retrouvera Leander Dendoncker et Youri Tielemans, qui portera le brassard de capitaine. Nicolae Stanciu évoluera derrière Thelin. Sur les flancs, l'entraîneur suisse a opté pour Massimo Bruno et Frank Acheampong, Alexandru Chipciu et Sofiane Hanni prenant place sur le banc.

Neuf joueurs anderlechtois sont à une carte de la suspension: Acheampong, Dendoncker, Hanni, Nuytinck, Sowah, Spajic, Teodorczyk, Thelin et Tielemans.

Du côté de Manchester United, José Mourinho doit composer avec une série de blessés (Mata, Rooney, Jones, Smalling, Young). Titularisé les six dernières rencontres d'Europa League, Sergio Romero sera le dernier rempart des 'Red Devils'. Eric Bailly et Marcos Rojo forment la paire centrale en défense, Antonio Valencia et Matteo Darmian seront les arrières latéraux.

Dans l'entrejeu, Marouane Fellaini, capitaine le week-end dernier, doit se contenter d'une place sur le banc. Mourinho lui a préféré Michael Carrick, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan et Jesse Lingard.

L'attaque sera composée de Marcus Rashford et de Zlatan Ibrahimovic.