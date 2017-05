Vincent Kompany loue "l'esprit de Manchester"

"Nous sommes tous choqués et dévastés par cette attaque sur la ville de Manchester", a expliqué le Diable Rouge.

"Nous sommes aux côtés de toutes les familles des victimes et de tous ceux qui ont été touchés par ces événements. Néanmoins le véritable esprit de Manchester a pu briller grâce aux efforts de nos remarquables services d'urgence. Ceci témoigne du caractère de cette ville et du mode de vie que nous sommes prêts à défendre. Aucun mot ne réconfortera les familles qui ont perdu leurs proches, mais, au nom de Manchester City, de moi-même et de ma famille, je voudrais dire que nous sommes avec vous et que nous ferons tout notre possible pour vous aider."

Le bilan de l'attentat est de 22 morts et 59 blessés.