Victor Wanyama, the Mighty Kenyan

7 novembre 2012. Les 60 000 spectateurs de Celtic Park n'en peuvent plus : sur un corner de Charlie Mulgrew, Victor Wanyama remporte son duel aérien face à Jordi Alba et propulse le ballon dans les filets, devenant ainsi le premier Kenyan à marquer un but dans une rencontre de Champion's League. Un exploit d'autant plus savoureux que ce soir-là, le Celtic terrasse le Barça (2-1), ce qui arrache quelques larmes de joie au chanteur Rod Stewart, en tribune d'honneur.

