Victoires de Bruges, Zulte Waregem et Ostende, le Standard gaspille encore des points

Nouveau leader, le Club Bruges se rendait à Eupen, qui l'avait éliminé en Coupe de Belgique. Le jusqu'au-boutisme de Mamadou Sylla permettait aux Pandas d'ouvrir le score (11e): malgré un contrôle raté, l'attaquant se jouait de Poulain et résistait au retour de Denswil. Invaincu en championnat depuis le 14 octobre, le Club Bruges réagissait rapidement. Vormer parachevait un beau travail collectif d'une frappe placée dans le coin du but de Niasse Mbaye (15e). À la 25e minute, sur un coup-franc parfaitement botté par Van Rhijn, Blondelle déviait le ballon dans ses propres filets. En fin de première période. Vormer récupérait le cuir après une tentative de Refaelov repoussée par Niasse et tirait. Une déviation du malheureux Blondelle mettait le ballon hors de portée du gardien (40e). Izquierdo fixait le score à 1-4 en déviant dans le but un tir manqué de Vossen (54e).

Zulte Waregem a pris la mesure de Genk 1-0 grâce à Meite, de la tête, sur un centre de la droite de Leye (26e).

Ostende s'est imposé 0-2 à Courtrai. Les Côtiers ont pris les commandes juste avant la pause sur un penalty sifflé pour une faute de Verstraete sur Jonckheere et converti par Cyriac (45e). El Ghanassy doublait la mise d'une frappe tendue (87e).

Le Standard a été tenu en échec à domicile par Lokeren (1-1). À la 50e, Goreux débordait côté droit. Alors que tout le monde s'attendait à un centre, le latéral décochait une frappe tendue qui surprenait Copa au premier poteau (50e). À la 73e minute, Hubert ne captait pas un centre de la gauche de Skulason, Mijat Maric avait bien suivi et égalisait. La fin de match était animée. Hubert sauvait le Standard sur un tir de Miric (88e). Lokeren terminait à dix après la deuxième carte jaune reçue par Persoons (90e+1). Sur la dernière action du match, Copa privait Belfodil du but de la victoire (90e+3).

Au classement, le Club Bruges reste en tête (40 points). Zulte Waregem est deuxième à un point. Ostende (36 points) dépasse provisoirement Anderlecht (35 points) pour se hisser en troisième position. Malines et Charleroi complètent le Top 6 avec 34 points chacun. Le Standard (30 points) doit se contenter de la huitième place, derrière La Gantoise (32 points). Genk, qui reste sur quatre matchs sans victoire, est distancé (25 points).

La vingtième journée se termine jeudi avec La Gantoise-Anderlecht.