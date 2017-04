Victoire pleine d'émotion pour Chapecoense contre l'Atlético Nacional, quatre mois après le crash (Vidéo)

Le 28 novembre, la "Chape" s'apprêtait à disputer la finale aller de la Copa Sudamericana face à cette même formation colombienne quand l'avion qui l'amenait à Medellin s'est écrasé sur les montagnes colombiennes, un accident qui a coûté la vie à 71 des 77 passagers, dont 19 joueurs de l'équipe. Le club brésilien a fini par être désigné champion de la compétition, à la demande de l'Atlético Nacional, déjà détenteur de l'autre titre continental, la Copa Libertadores. Des buts de Reinaldo (23e sp) et Luiz Otavio (73e) ont offert la victoire à "Chape" avant le match retour, à Medellin, le 10 mai.

Mais l'enjeu sportif n'avait que peu d'importance dans une rencontre qui servait principalement d'hommages aux victimes avec notamment une cérémonie de "gratitude" avant le match. "Nous sommes ravis d'avoir pu battre un adversaire aussi fort sur la scène sud-américaine mais il reste 90 minutes et ce seront les plus difficiles", a ainsi tempéré le technicien brésilien Vagner Mancini. "Il faut féliciter le staff et les joueurs qui ont su mettre en place une équipe compétitive en si peu de temps", a ajouté le coach du "Verdao", qui a dû recruter pas moins de 22 joueurs, dont l'ancien Lillois Tulio de Melo, depuis la tragédie.