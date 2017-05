Vers une finale Manchester United - Ajax Amsterdam en Europa League?

Les Red Devils avaient longtemps buté sur le gardien espagnol et s'en étaient remis au jeune Marcus Rashford, 19 ans, auteur d'un superbe coup franc pour traduire au marquoir leur emprise sur le jeu.

Ce but à l'extérieur leur permet d'envisager le retour à domicile avec une certaine sérénité. Les Mancuniens ont absolument besoin de remporter cette Europa League pour sauver une saison gâchée par des performances décevantes en championnat, avec une 5e place seulement actuellement.

Jeudi, Mourinho dirigera son douzième match depuis le 1er avril. Et puis, le technicien portugais aime les trophées. Il avait privilégié son parcours en Coupe de la Ligue cet hiver, pour remporter un premier titre. Une Europa League en plus dans la poche et le "Special One" aurait fait bien mieux que ses prédécesseurs lors de leur première année.

"Si je peux choisir, je choisirai l'Europa League plutôt qu'une quatrième place (en Premier League) parce que cela nous apportera la même chose: la Ligue des champions", avait ainsi tranché José Mourinho dès la fin du mois de mars.

De son côté, l'Ajax a surclassé Lyon à l'aller à Amsterdam 4-1. Les Lyonnais étaient pourtant donnés favoris de cette double confrontation, mais cette jeune équipe néerlandaise, sans complexe et pleine d'enthousiasme, a tout bousculé sur son passage.

Malgré qu'elle n'a plus gagné en Europa League lors de ses cinq derniers déplacements, elle est désormais tout proche de la finale le 24 mai à Stockholm. Il faut juste éviter une remontée spectaculaire du club français. Attention notamment au buteur lyonnais Alexandre Lacazette qui était diminué à l'aller et n'était entré qu'en fin de partie. Il sera cette fois aligné d'entrée. Lyon reste sur 3 succès à domicile en EL lors de la phase par élimination directe avec un bilan de 13 buts inscrits et 4 concédés.