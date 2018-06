Une "voie toute tracée" jusqu'à l'équipe de France pour Zidane?

Le "coup de tonnerre" de l'annonce faite jeudi par l'entraîneur madrilène, quelques jours après un troisième sacre d'affilée en Ligue des champions, résonne dans les colonnes des journaux français comme espagnols.

De l'autre côté des Pyrénées, le ton est à la tristesse. "Une tragédie pour le Real", estime le quotidien sportif Marca, pour qui "c'est le meilleur entraîneur de l'histoire de Madrid qui s'en va, l'homme qui a offert la gloire à la meilleure équipe du XXIe siècle avec trois Ligues des champions consécutives, un record d'un autre temps, d'une autre époque".

El Pais rappelle le départ de Zidane du Real en tant que joueur en 2006, et "comme il y a douze ans, à nouveau, la fatigue psychologique et l'exigence ont eu un rôle décisif dans sa décision". "On retrouve le terme d'+usure+, mais cette fois avec trois Ligues des champions et une Liga sous le bras", ajoute le quotidien généraliste.

Côté français, on salue admiratif "le discours d'un roi", pour reprendre le titre du quotidien sportif L'Equipe.

"Au sommet de sa gloire, Zidane reprend sa liberté", pour Le Figaro. "Zinédine Zidane ne foule plus les terrains depuis douze ans mais il reste le roi de la feinte", écrit Guillaume Loisy.

- "La clé des champs" -

"Mais, hier, l'annonce de son départ du Real n'avait rien à voir avec un coup de tête" de la part du meneur des Bleus auteur du "tristement célèbre coup de boule sur Materazzi lors de la finale de la coupe du monde face à l'Italie" en 2006, écrit Le Parisien dans son éditorial.

Sa voie est "toute tracée" si on en croit ce quotidien pour qui Zidane "est promis, un jour, à un destin national à la tête de l'équipe de France. Reste à savoir quand".

L'Equipe présente Zinédine Zidane comme "l'éternel recours" de l'équipe de France. "Avec son départ du Real, (il) place Didier Deschamps sous une pression plus forte encore avant la Coupe du monde", estime le quotidien sportif.

Pour Libération, "Zidane prend la clé des champs".

L'actuel sélectionneur des Bleus ne s'y est d'ailleurs pas trompé: "Zidane sera sélectionneur", a déclaré Didier Deschamps jeudi. Une affirmation qui fait la Une du Parisien.