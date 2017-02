Un week-end endiablé (vidéos)

Angleterre

Le duel Chelsea-Arsenal était la grosse affiche de ce week-end entre le leader et le 3e de Premier League.

Dans les cages, Thibaut Courtois s'est mis en évidence en déviant une tête de Gabriel d'un magnifique réflexe. Mais alors que le score affiche déjà 1-0, le génie est une nouvelle fois venu des pieds du Numéro 10 des Blues. 53e minute, Eden Hazard récupère le ballon au milieu du terrain et entame une course d'environ 50 mètres. Il laisse Coquelin au sol avant d'enchaner ses fameux dribbles et termine l'action avec un sang-froid dont il a le secret. Un vrai chef d'oeuvre !

Batshuayi, lui, est resté sur le banc. .

Romelu Lukaku est le Diable qui a réalisé la plus grosse performance du week-end avec un quadruplé ! Il marque après seulement 31 secondes d'une superbe frappe enroulée, ce qui en fait le but le plus rapide d'Everton en Premier League à Goodison Park. Cinq minutes après le 2-0 de McCarthy, c'est encore Romelu qu'on retrouve à la finition (3-0). Cependant, les Toffees se font peur en encaissant deux fois par l'intermédiaire de Joshua King.

Mais Lukaku n'a pas dit son dernier mot. Il met définitivement un terme au suspense en mettant un doublé en moins de deux minutes (83e et 84e). À noter la belle talonnade de Ross Barkley. Ce dernier marque d'ailleurs le goal le plus farfelu de la rencontre. Après avoir dribblé le gardien, il célèbre avec ses supporters avant de tirer. Kevin Mirallas, entré à la 71e, n'aura pas eu le temps de s'exprimer. Score final : 6-3. Lukaku prend la tête du classement des buteurs avec 16 réalisations en 23 matchs.

Tottenham affrontait Middlesbrough. Toby Alderweireld et Mousa Dembélé étaient titulaires. Jan Vertonghen, quant à lui, est toujours blessé (cheville) et devrait revenir dans deux ou trois semaines. Les Spurs s'imposent par le plus petit écart grâce un pénalty d'Harry Kane, qui inscrit son 14e but en Premier League cette saison.

Ensuite, direction Manchester où les Citizens de Kevin De Bruyne et de Vincent Kompany recevaient Swansea (2-1). Rien à se mettre sous la dent concernant nos Diables, si ce n'est une frappe trop écrasée de De Bruyne en première période. Il sortira d'ailleurs à dix minutes du terme. Vincent Kompany n'a pas foulé la pelouse, revenant tout juste de blessure.

Très mauvaise opération pour Crystal Palace (19e), qui s'est incliné à domicile 0-4 contre Sunderland, dernier du classement. Christian Benteke a joué 90 minutes mais n'a pas su débloquer le compteur de son équipe.

À l'inverse, bon résultat pour Jason Denayer et Adnan Januzaj, tous les deux titulaires. Le Belge d'origine albanaise a d'ailleurs délivré deux assists avant de sortir à la 78e. Nacer Chadli a également été passeur pour West Brom, vainqueur 1-0 contre Stoke City.

Hull City a créé l'exploit en battant les Reds de Liverpool 2-0. Simon Mignolet n'a pas été à la hauteur, en effectuant une mauvaise sortie lors du premier but. Divock Origi n'a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu, en remplaçant Adam Lallana à la 83e.

Quant à Steven Defour (Burnley), blessé, il n'a pas pu disputer la rencontre contre Watford (perdu 2-1). Idem pour Christian Kabasele, qui devait être son adversaire.

Pour terminer le city-trip en Angleterre, Manchester United se déplaçait à Leicester City. Marouane Fellaini a remplacé Juan Mata à la 77e, quand le match était déjà plié (0-3).

Italie

Direction la Serie A maintenant, et plus précisément Bologne, qui recevait Naples. Festival de Dries Mertens, auteur d'un triplé, dont un coup-franc somptueux. Il offre aussi une passe décisive sur un but de son coéquipier slovaque Marek Ham¨ík, qui réalise la même performance. Victoire facile pour les Napolitains (1-7).

Promenade de santé pour Jordan Lukaku et la Lazio Rome à Pescara, dernier du championnat. Le frère de Romelu a disputé son premier match complet depuis le 1er octobre. Démonstration des Romains, qui corrigent la lanterne rouge 2-6, avec un quadruplé de Marco Parolo.

En ce qui concerne leur rival l'AS Rome, elle affrontera la Fiorentina mardi au Stadio Olimpico. Radja Nainggolan devrait logiquement être titulaire, à l'inverse de Thomas Vermaelen.

Exploit de la Sampdoria de Dennis Praet sur la pelouse de l'AC Milan (0-1). L'ex-anderlechtois a joué les 90 minutes. Sven Kums (Udinese) est entré, lui, en toute fin de rencontre contre Chievo Verona (0-0) tandis que Senna Miangue (Cagliari) n'a pas reçu un beau cadeau à l'occasion de ses 20 ans. Il n'a joué que 20 minutes et son équipe s'est inclinée face à l'Atalanta (2-0).

Espagne

Déception également pour l'anniversaire de Cristiano Ronaldo, né le même jour. Le duel contre le Celta Vigo et Theo Bongonda a été annulé pour cause de tempête.

La rencontre entre la Corogne de Davy Roef et le Real Betis a été annulée pour les mêmes raisons.

Victoire de l'Atlético Madrid face à Leganés (17e) avec un doublé de Fernando Torres. Yannick Carrasco, quant à lui, est en froid avec son entraineur Diego Simeone depuis sa mauvaise réaction lors de son remplacement la semaine passée contre Alaves. Il n'a disputé que la dernière demi-heure.

Valence se voit infliger une lourde défaite à domicile contre Eibar (0-4), surprenant 7e du classement. Zakaria Bakkali (Valence) est entré à la 73e.

France

Thomas Meunier n'a pas effectué le déplacement à Dijon avec le PSG, en raison d'une blessure à la cheville (1-3).

Guillaume Gillet a été battu avec le FC Nantes (0-2 contre Nancy). Les Canaris descendent à la 14e place.

Allemagne

Thorgan Hazard aura été décisif dans le succès du Borussia Mönchengladbach contre Fribourg (3-0). Le frère d'Eden est l'auteur d'une passe décisive pour Patrick Herrmann.

Portugal

Laurent Depoitre n'a plus joué une minute en championnat depuis le 19 décembre avec le FC Porto, qui a gagné 2-1 ce week-end contre le Sporting CP.

Écosse

On termine par le défenseur Dedryck Boyata et le Celtic Glasgow, qui n'ont pas encore perdu un seul match cette saison. Et la série continue (2-5 contre St. Johnstone). Boyata, titulaire, n'est pas sorti.

Par Lorenz Blanco (st.)