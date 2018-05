Un match crucial pour la montée à Wembley

"We're the oldest team in London and we're going to Wembley!", découvre-t-on sur le compte Twitter officiel de Fulham, quelques secondes après le coup de sifflet final de l'arbitre Chris Kavanagh. Le club de Slavisa Jokanovic, fondé en 1879, vient de battre Derby County 2-0, gommant la défaite 1-0 encourue au match aller des demi-finales des play-offs de Championship.

Ryan Sessegnon, le talent de 17 ans, a ouvert la marque, le défenseur Denis Odoi a plongé Craven Cottage dans l'extase sur un corner du même Sessegnon. Odoi a sauté plus haut que les défenseurs de Derby pour loger le ballon au second poteau. "Je suis petit. Les gens ne tiennent donc pas compte de moi", a raconté l'ancien joueur de Lokeren et d'Anderlecht pour expliquer son but à Fulham FC TV.

"Mais ici, tout le monde sait que je suis bon de la tête. Hier, Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), Sess, Matt Targett et moi avons encore travaillé les coups de coin. Nous en avons forcé beaucoup en première mi-temps mais ils n'étaient pas bons. Sur celui-ci, j'ai sauté en tendant le front. Je n'ai même pas vu le ballon s'enfoncer dans le but : je suis tombé à terre et j'ai entendu les gens crier. J'ai commencé à courir sans savoir où j'allais."

Aston Villa est l'autre finaliste. La phalange de Steve Bruce a pris la mesure de Middlesbrough (0-1 aller, 0-0 retour). Le but de la délivrance de Mile Jedinak est survenu selon un scénario identique au goal d'Odoi : le capitaine de l'équipe nationale australienne a échappé à la défense et a repris le ballon de la tête au premier poteau. C'est John Terry, l'ancien monument de Chelsea, qui porte le brassard de Villa. Les Wolverhampton Wanderers, champions, et Cardiff City, deuxième du classement, ont déjà assuré leur promotion directe en Premier League. Fulham peut devenir le sixième représentant londonien au plus haut niveau, après Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham et West Ham United.

Par Alexander Vanhalst