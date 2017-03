Toby Alderweireld gagne en importance en équipe nationale

Back droit dans la défense à quatre de Marc Wilmots, Alderweireld est désormais l'arrière central droit de la défense à trois de Roberto Martinez avec un rôle plus important. "Je sens que je suis devenu plus important. Cela dépend aussi des prestations en club. Mais si le coach a besoin d'un arrière droit, je peux aussi jouer à ce poste", a déclaré l'arrière des Spurs, qui jouera à côté de Thomas Vermaelen qui se substitue à Laurent Ciman, blessé. "J'ai déjà beaucoup joué avec lui. Thomas est un modèle de professionnalisme, dommage qu'il soit si souvent blessé."

Le déplacement pour un match amical en Russie, en cette période de la saison, ne fait pas que des heureux. "Comme pro, il le faut. On le savait par avance. Donc, on pouvait s'y préparer mentalement. Les matchs amicaux n'existent pas pour moi. On joue pour son pays et on veut gagner. Je la considère comme une chouette rencontre face à un adversaire fort. De plus, c'est une bonne préparation pour l'an prochain, on peut ressentir l'ambiance. Ce n'est pas que le côté financier qui est important mais aussi sportif."

Le partage 1-1 contre la Grèce a été synonyme des premiers points perdus en qualification du Mondial. "Nous en avons parlé avec le groupe. On devait faire mieux. J'étais aussi déçu de notre match. Nous devons essayer d'être moins vite frustrés et de chercher calmement des solutions. C'était aussi fatiguant de jouer contre un tel adversaire sur une aussi mauvaise pelouse. La volonté était là. La prochaine fois, on ne pourra pas les laisser aller aussi loin."