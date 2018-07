Thibaut Courtois élu meilleur gardien de la Coupe du Monde 2018

Courtois, 26 ans, a été déterminant dans le parcours des Diables Rouges, éliminés en demi-finale par la France et troisièmes après leur victoire sur l'Angleterre samedi. "Une des plus grandes récompenses individuelles que tu peux obtenir en tant que gardien. Tellement fier de ça!", a réagi Courtois sur Twitter. Le dernier rempart est le deuxième Belge à recevoir ce trophée après Michel Preud'homme en 1994.

Il succède au palmarès à l'Allemand Manuel Neuer. Courtois s'est illustré par plusieurs arrêts spectaculaires durant le tournoi. Et ce, dès le premier match contre Panama. Courtois a même été à la base du but décisif contre le Japon. Sa relance rapide vers De Bruyne a permis aux Diables de partir en contre avec au bout le but victorieux de Chadli. En quarts de finale, il s'est montré intraitable contre le Brésil, multipliant les parades, dont une superbe envolée sur une frappe de Neymar à la dernière minute.