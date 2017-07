Surprises en début de match, les Red Flames s'inclinent contre le Danemark

Plus expérimentées dans ce genre de compétions, les joueuses danoises ont profité des premières minutes de jeu pour mettre directement la pression dans le camp belge, sans doute ému pour sa première participation à un Euro. Repliées dans leur rectangle, les Flames en ont eu plein les pieds et ont flanché rapidement. A la sixième minute, Justien Odeurs est parvenue à dévier un coup-franc de Penille Harder sur la barre mais Sanne Troelsgaard était bien placée pour reprendre aussitôt le ballon de la tête et le rabattre dans le but.

Secouées, les Red Flames étaient tout de suite plus entreprenantes et remontaient petit à petit le terrain sans cependant réussir à se montrer réellement dangereuses devant le but adverse. Le Danemark jouait plutôt le contre et aurait doublé la mise si Heleen Jaques ne s'était pas interposée à deux reprises pour sauver les siennes.

En deuxième période, la Belgique prenait définitivement les choses en main et s'installait dans le camp adverse. La première grosse occasion passait par les pieds de Janice Cayman qui déviait le ballon du talon dans le petit rectangle mais butait sur la gardienne danoise (52e).

Le Danemark se résignait à des tentatives en contre lors des trente dernières minutes alors que la Belgique multipliait les occasions de but. Dans les ultimes minutes, les Flames feront trembler à plusieurs reprises leurs adversaires et toucheront même la barre suite à une déviation de la tête d'une joueuse danoise. Le résultat ne changera cependant pas pour la Belgique qui aurait mérité l'égalisation au vu de sa très bonne deuxième période

. Les Red Flames sont dernières de leur groupe avec la Norvège, battue 1-0 par les Pays-Bas dans le match d'ouverture. Elles joueront leur deuxième match face aux Norvégiennes jeudi à Breda (18h).

"La Belgique aurait vraiment mérité le partage"

La capitaine des Red Flames Aline Zeler nourrissait quelques regrets au terme de la rencontre perdue 1-0 par la Belgique face au Danemark lors du premier match de l'équipe nationale à l'Euro de football féminin. Satisfaite par la prestation fournie, Zeler a affirmé que les Belges "méritaient vraiment le partage", au micro de la RTBF.

Surprises en début de rencontre, les Flames ne sont pas parvenues à refaire leur retard malgré une très bonne deuxième période. "Le but est tombé rapidement sur un cafouillage. Le Danemark a eu de la réussite sur le deuxième ballon", décrivait la joueuse d'Anderlecht avant de mettre en évidence les points positifs. "Ce que nous avons fait en deuxième période, c'est de bon augure pour la suite. A la mi-temps, on a rectifié le tir. On a fait ce que l'on devait faire selon la tactique prévue. L'engouement était là et tout le monde s'est donné à fond. On a prévalu physiquement en deuxième période. C'est dommage que l'on ait montré trop de respect en début de match."

A sa première participation à l'Euro, la Belgique a peut-être payé l'émotion en début de rencontre. Une analyse qu'Aline Zeler ne partage pas. "Je ne pense pas que c'était l'émotion. Après le premier but, nous étions plus abattues que stressées. Nous avons juste mis un peu de temps à trouver la solution tactiquement."