Sur les traces de... Raphaël Varane, la force tranquille

"Au premier entraînement, on a vu qu'il avait quelque chose en plus, par sa taille, sa puissance", se souvient sur le bord de la pelouse Benoît Hubaut, qui l'avait accueilli chez les débutants à l'AS Hellemmes en 2000. "Le petit, avec une coupe à la Jackson Five s'ennuyait vite, donc on l'a fait passer tout de suite chez les poussins."

...