Suarez successeur d'Iniesta ?

À l'issue de son succès 5-2 contre la Real Sociedad, en Coupe d'Espagne, la presse a demandé à Luis Enrique si, à terme, Denis Suarez pouvait reprendre le rôle d'Andrés Iniesta au FC Barcelone. L'entraîneur a fait preuve d'optimisme : " Pourquoi pas ? Il est en bonne voie pour atteindre le niveau d'Andrés. J'espère qu'il y parviendra. " Puis a nuancé : " Iniesta, c'est Harry Potter. Il est hors-catégorie. Il est difficile de trouver quelqu'un comme lui. "

Denis Suarez a 23 ans mais a déjà accompli un long chemin. Le médian offensif galicien a été formé par le Celta de Vigo, le club de son coeur, comme il vient encore de le répéter. À 17 ans, il a rejoint Manchester City. C'est là que deux ans plus tard, Barcelone l'a engagé. Après une saison en équipe B, il a été loué au FC Séville d'Unai Emery puis casé à Villarreal, avec une clause permettant au Barça de le racheter pour une somme modique. C'est ce qui est arrivé l'été dernier, bien que l'entraîneur de Villarreal, Marcelino, ait insisté pour conserver Suarez. Les azulgrana n'ont dû verser que 3,25 millions. Ils ont offert au joueur un contrat jusqu'en 2020, avec une clause de départ à 50 millions. C'est la preuve que le club catalan, après avoir longtemps douté des qualités du jeune homme, croit vraiment en lui.

" Peu de joueurs quittent l'équipe B de Barcelone pour revenir et jouer en A, ayant acquis le niveau requis ", explique Luis Enrique. " Denis est bon avec le ballon mais aussi sans. Il interprète remarquablement le jeu. Il est bien intégré au groupe et continue à évoluer. "

Malgré ces paroles encourageants, Luis Enrique n'est pas encore tout à fait convaincu. Il y a deux semaines, avant le match à Eibar, l'entraîneur avait encore dit que personne dans son noyau ni même dans le monde ne pouvait remplacer Iniesta. " C'est le problème. Je possède des joueurs brillants à cette position et ils apportent tous quelque chose à l'équipe mais je n'ai encore jamais vu quelqu'un comme Andrés Iniesta. "

Sa déclaration a suscité la réaction de Luis Milla, qui a dirigé Denis Suarez en U21 espagnols. Milla estime qu'il est " celui qui se rapproche le plus d'Iniesta. Denis a le profil du médian barcelonais typique et il a encore une large marge de progression. "

Le fait est que jusqu'à présent, Suarez est surtout monté au jeu comme remplaçant d'Iniesta, âgé de 32 ans et accablé par trois blessures cette saison. " Nous n'avons pas encore beaucoup joué ensemble ", raconte Suarez. " Certains pensent qu'Andrés et moi avons un profil identique et que nous ne pouvons donc pas jouer de concert. Je ne suis pas d'accord. " Une chose est certaine : il faudra suivre de près l'évolution de Denis Suarez.

Par Steve Van Herpe