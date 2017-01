Soucis à propos du nouveau contrat de Messi

Les prochains mois promettent d'être passionnants pour le FC Barcelone. Le club a prolongé en fin d'année les contrats de Neymar et Luis Suarez, jusqu'en 2021, et c'est maintenant au tour de Lionel Messi. Le contrat actuel de La Pulga est valable jusqu'en juin 2018. Une polémique a éclaté au sein du club, sur l'importance de l'Argentin. " Sans Neymar, Suarez, Iniesta et Piqué, Messi ne serait pas aussi bon ", a récemment affirmé Pere Gratacos, le responsable de l'école des jeunes du club catalan. Cette déclaration lui a valu son limogeage. Peu après, Oscar Grau, le CEO du Barça, a commenté les négociations sur la prolongation du contrat en ces termes : " "Nous devons garder la tête froide et utiliser notre bon sens. " Cette phrase a été interprétée de différentes façons par la presse, ce qui a contraint le président Josep Bartomeu à procéder à une mise au point le week-end dernier : " La presse a mal interprété ces paroles. Grau voulait simplement dire que nous devions rester sereins. Et notre bon sens nous dit que Messi doit rester au Barça. "

Bartomeu a annoncé qu'il mènerait en personne les négociations avec Jorge Messi, le père et manager de Lionel. Le président est clair au sujet de l'importance de l'Argentin : " Il est le meilleur footballeur de tous les temps. Une équipe aligne onze joueurs mais nous ne pouvons pas oublier qu'il en est le leader. Sans Leo, les succès que nous avons obtenus n'auraient pas été possibles. " Auparavant, Bartomeu avait déjà déclaré que Messi devait obtenir un salaire correspondant à son statut de meilleur footballeur du monde. Reste à voir si c'est faisable sans se tirer une balle dans le pied. Barcelone ne veut en effet pas que sa masse salariale dépasse le cap des 70 % de ses rentrées. Les accords conclus avec les sponsors - Rakuten, Nike et Nestlé - ont déjà rempli les caisses mais ils ne suffisent pas. Pour pouvoir honorer le nouveau salaire de Messi, les Catalans pourraient notamment envisager de vendre Arda Turan à un club chinois. Affaire à suivre, sans conteste.

Par Steve Van Herpe