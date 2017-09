Seul Pogba vend plus de maillots que Lukaku et Hazard en Angleterre

Les Diables Rouges Romelu Lukaku (Manchester United) et Eden Hazard (Chelsea) sont deuxième et troisième. Le Français Paul Pogba (Manchester United) occupe la tête d'un classement relayé par de nombreux médias anglais.

Le Français Alexandre Lacazette (Arsenal) et le Britannique Marcus Rashford (Manchester United) complètent le top 5 des maillots les plus vendus dans l'ensemble des magasins de l'entreprise anglaise. Le premier joueur de ce classement à ne pas évoluer en Premier League n'est autre que Lionel Messi (FC Barcelone), qui occupe la huitième place. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et Neymar (Paris Saint-Germain) ne sont quant à eux que 15e et 18e.

SportsDirect ne vend pas l'intégralité des maillots qui foulent les pelouses de Premier League. Ceux de Leicester City et d'Everton ne sont par exemple pas mis en vente dans les magasins. Ce qui expliquerait la 24e place de Wayne Rooney, parti cet été dans son club formateur d'Everton, en raison des ventes de son maillot sous les couleurs de Manchester United.

Plus surprenant, l'ancien anderlechtois Cheick Tioté, décédé le 5 juin, est en 29e position. En achetant son maillot, les supporters de Newcastle ont certainement voulu lui rendre un ultime hommage.