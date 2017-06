Sergio Conceicao quitte Nantes pour Porto

"Malgré toute la confiance et le soutien que le club et ses supporters ont manifesté à leur entraîneur et un contrat récemment renouvelé jusqu'au 30 juin 2020, Sergio Conceicao a fait part à la Direction du FC Nantes de sa volonté irréversible de rejoindre le FC Porto, sans délai", a expliqué le club français dans un communiqué.

"Afin de préparer la saison 2017/2018 dans les meilleures conditions, le FC Nantes n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette décision inattendue de Sergio Conceicao, en dépit du préjudice considérable qu'elle lui cause. Un accord vient d'être trouvé avec les représentants de Sergio Conceicao, ses trois adjoints et le FC Porto. Le FC Nantes s'est fermement employé à préserver ses intérêts économiques et sportifs et tenait à en informer ses supporters."

Conceicao, 42 ans, avait pris la tête de Nantes en décembre 2016 alors que les Canaris occupaient la dix-neuvième place du championnat. Sous la direction de l'entraîneur portugais, le club a engrangé 11 victoires et 5 partages en 22 rencontres, terminant la saison en septième position.

Ancien joueur du Standard, le Portugais avait été cité à Sclessin pour succéder à Aleksandar Jankovic. A Porto, il remplacera Nuno Espirito Santo. Porto a terminé deuxième du championnat portugais.