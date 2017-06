Schalke 04 : le plus jeune coach de tous les temps

Dixième, Schalke 04 a loupé la qualification européenne pour la première fois en sept ans. Cet échec a été fatal à Markus Weinzierl (42 ans), dont c'était la première saison. Il avait quitté le FC Augsbourg pour trois millions. Le manager sportif Christian Heidel a tiré cette dure conclusion au terme du conseil d'administration : Weinzierl était incapable de présenter un plan concret.

Heidel est conscient de conforter la triste réputation de son club en renvoyant l'entraîneur : Weinzierl est le neuvième entraîneur d'affilée qui n'arrive pas au terme de son mandat au club vainqueur de la Coupe UEFA 1997.

Domenico Tedesco est un choix typique de Heidel. Manager du FSV Mainz 05, c'est lui qui avait découvert Jürgen Klopp, Thomas Tuchel et Martin Schmidt. Tedesco, un Germano-Italien, a signé pour deux saisons. Il n'a jamais été footballeur professionnel. Dans le passé, il a entraîné les jeunes du VfB Stuttgart et du TSG 1899 Hoffenheim. La saison passée, à partir de mars, il a évité à Erzgebirge Aue la relégation en D3, au terme d'une série de vingt points en onze matches. Son contrat, valable un an encore, a été rompu après versement d'une indemnité " à six chiffres ".

À 31 ans, ce professeur de football devient le plus jeune entraîneur de tous les temps de Schalke 04, où l'attend un budget de transferts de 40 millions. " Domenico ne possède sans doute pas une grande expérience du football professionnel mais durant nos entretiens, il a exposé une approche novatrice ", a déclaré Heidel. Tedesco a été le meilleur aux examens d'entraîneur de 2016, devant Alexander Nouri (Werder Brême) et Julian Nagelsmann. L'entraîneur va pouvoir compter sur les services de Breel Embolo, Coke et Naldo, guéris de leurs blessures, tandis que Schalke 04 a demandé à Leon Goretzka de rester.

Par Frédéric Vanheule