Saïd Bakari, ou l'art de se cramponner à son rêve

Il y a un an, Saïd Bakari cirait le banc de l'UR Namur en D2 amateurs. Aujourd'hui, il est pro au RKC Waalwijk et néo-international pour les Comores. Entre La Courneuve, Tsidje et Mouscron, découverte d'un gars qui a refusé d'abandonner ses rêves.