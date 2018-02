Sacchi : "L'Italie est un vieux pays en crise, avec peu d'idées"

Arrigo Sacchi à propos...

...du foot italien actuel : "Nous jouons toujours comme dans les années '70. Nous ne pensons qu'à gagner, pas à produire du beau jeu. Il y a peu, on a demandé à Fabio Capello s'il avait noté des nouveautés dans le football de haut niveau ces derniers temps. Il a répondu : le retour du libero. Je me souviens encore qu'à l'EURO 2000, après la victoire de l'Italie sur les Pays-Bas en demi-finale, l'Ecossais Andy Roxburgh, alors directeur technique de l'UEFA, avait dit : Si l'Italie remporte le tournoi, le football va reculer de 20 ans."

...du talent et du collectif : "Un jour, j'ai assisté à un match de jeunes entre le Danemark et l'Italie, en compagnie d'Alessandro Costacurta. Individuellement, l'Italie avait davantage de talent mais les Danois formaient une meilleure équipe et ils se sont imposés. Alessandro a dit : Le monde entier a copié l'AC Milan, sauf l'Italie. Il n'a pas tort. C'est une question d'histoire. Pendant des siècles, nous avons été occupés. Notre seule façon de survivre, c'était la fuite et la ruse. Nous jouons au football comme nous faisons la guerre : en profitant des erreurs de l'adversaire. Le football est le reflet de la société. L'Italie est un vieux pays en crise, avec peu d'idées. En Serie A, je vois beaucoup de petits groupes de joueurs mais peu de vraies équipes. Une équipe bouge de façon synchronisée et compacte. Un groupe, ce sont quelques joueurs qui tentent quelque chose sans véritable système identifiable."

...de l'AC Milan : "Il a très bien transféré mais y avait-il une ligne de conduite dans toutes ces arrivées ? A-t-on tenu compte de la complémentarité des nouveaux ? Et ces joueurs étaient-ils faits pour le style de jeu que Milan voulait produire ?"

Par Luigi Garlando

