Ronaldo, Messi ou Buffon : qui sera élu Footballeur Européen de l'Année ?

C'est une parade qui revient chaque année. A la fin août, le monde du football international se rend à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League. L'événement va de pair avec la remise d'une pluie de trophées de plus en plus spectaculaire. Comme si on voulait compenser le fait que la Super Coupe d'Europe se joue désormais ailleurs.

Ce 24 août, jour où les 32 participants à la Ligue des Champions seront répartis dans huit poules différentes, on dévoile le nom du Footballeur Européen de l'Année. Un show tourbillonnant, avec beaucoup d'extraits vidéo qui mettent en valeur la dernière saison footballistique européenne. Ce référendum, créé en 1956 par l'hebdomadaire français France Football et placé sous l'égide de l'UEFA depuis 2011, couronne le meilleur footballeur de la saison. Trois joueurs sont nommés pour l'UEFA Men's Player of The Year Award, comme on l'appelle désormais. Par ordre alphabétique : Gianluigi Buffon, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le jury est composé de 80 entraîneurs et 55 journalistes des pays affiliés à l'UEFA. Ils sont sélectionnés par ESM, European Sports Media. Pour la Belgique, depuis des années, c'est Sport/Foot Magazine qui vote. On assistera vraisemblablement à un nouveau duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont remporté chacun ce prix à deux reprises. Le Portugais du Real Madrid est le grand favori : il a remporté la Ligue des Champions et le championnat d'Espagne. De plus, il a inscrit douze buts en treize matches européens. On voit mal comment un troisième trophée lui échapperait. Ronaldo a également déjà été élu à quatre reprises Meilleur joueur du monde.

POPSTARS

Le Real Madrid place quatre joueurs dans le top 10. Luka Modric (4), Toni Kroos (5) et Sergio Ramos (7) côtoient Paulo Dybala (6, Juventus), le jeune Kylian Mbappé (8, Monaco), Robert Lewandowski (9, Bayern Munich) et Zlatan Ibrahimovic (10, Manchester United). Le meilleur gardien, le meilleur défenseur, le meilleur médian et le meilleur attaquant seront également récompensés.

Ce ne sont donc pas les trophées qui manquent à Monaco, où l'UEFA aime montrer qu'elle forme une grande famille et où les huiles des clubs se serrent amicalement la main. Ils sont catapultés pour quelques heures dans un autre monde, avec le bruit de la Méditerranée et un luxe extrême en toile de fond. Les footballeurs ne s'en lassent pas. Lorsqu'ils pénètrent au Grimaldi Forum, où les festivités ont lieu, on dirait des popstars. Ils sont très entourés et tous les projecteurs sont braqués sur eux. Ce sera aussi le cas du Meilleur joueur de l'Europa League, un nouveau prix. Trois joueurs de Manchester United, vainqueur de la dernière édition, sont nommés : Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan et Paul Pogba.

Enfin, sera aussi élue la Meilleure joueuse européenne de l'année, un prix créé à l'initiative du président déchu de l'UEFA, Michel Platini. La Danoise de Wolfsburg Pernille Harder, l'Allemande de Lyon Dzsenifer Marozsán et la championne d'Europe hollandaise de Barcelone Lieke Martens sont nommées. Ici, le jury est composé de 24 entraîneurs (ceux des pays participants à l'EURO et des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions), ainsi que de 12 journalistes.

Par Jacques Sys