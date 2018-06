Romelu Lukaku "Homme du Match" de Belgique-Panama

"C'était important de bien commencer et de gagner. Il ne faut pas se concentrer sur la performance individuelle mais bien sur le collectif. Nous savons que nous avons beaucoup de qualités, que beaucoup de nos joueurs peuvent faire la différence à tout moment. Nous étions prêts aujourd'hui. Désormais, nous devons nous concentrer sur le prochain match car ce sera plus compliqué qu'aujourd'hui", a déclaré Romelu Lukaku à l'issue de la rencontre.

Malgré l'ampleur du score, la Belgique a éprouvé des difficultés en première période pour se créer des occasions. "Quand on joue contre des équipes avec un jeu défensif, c'est important de suivre les bonnes lignes de course et de suivre son instinct", a expliqué l'attaquant de Manchester United.

Auteur de deux buts, Romelu Lukaku se place à une longueur de Cristiano Ronaldo au classement des buteurs. "Je ne pense pas au personnel. Le plus important, c'est d'aider l'équipe le plus possible. Tout le monde sait que je marque des buts mais je sais aussi faire des assists pour mes coéquipiers. Nous souhaitons avant tout gagner les matchs et bien progresser pour être au top pendant le reste du tournoi."