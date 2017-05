Romelu Lukaku choisi par ses équipiers "Joueur de la saison" à Everton

L'attaquant des Diables Rouges a marqué 25 buts pour les Toffees cette saison dont 24 en championnat. Ces statistiques de "Big Rom", âgé de seulement 23 ans, ne sont pas passées inaperçues auprès de ses équipiers.

"Je n'ai jamais obtenu un tel prix dans ma carrière. Je pensais qu'Idrissa Gueye après une saison aussi régulière gagnerait", a réagi Lukaku. "Les milieux de terrain m'ont aidé, ainsi que Ross Barkley, à marquer les buts. Nous leur sommes donc reconnaissants. Je suis très heureux et je veux remercier le manager (Ronald Koeman) d'avoir continué à me pousser. Je sais que je ne suis pas toujours le plus facile, mais il m'a mené vers un plus haut niveau."

Everton occupe la 7e place du classement de la Premier League à deux journées de la fin de la compétition.